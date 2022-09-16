Омск, 16 сентября, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Ранее судимый 63-летний мужчина, подозреваемый в серии изнасилований, совершённых в прошлые годы, заключён под стражу в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 сентября в следственном управлении СКР по Омской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По данным ведомства, суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу на время следствия сроком на два месяца.

Подозреваемый не имеет постоянного места жительства в Омской области. Ранее он скрывался от следствия. Также в СК и в суде считают, что он может попытаться оказать воздействие на потерпевших и свидетелей.

Обстоятельства совершённых преступлений устанавливаются, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске в сентябре 2022 года задержали подозреваемого в серии изнасилований, которому удавалось скрываться от правоохранительных органов в течение 12 лет. Преступления объединяло то, что злоумышленник проникал в квартиры к женщинам через форточку.