Екатеринбург, , 08:02 — REGNUM В торговых центрах Свердловской области снова можно привиться от гриппа. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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Также вакцинироваться можно от гепатита B, дифтерии и других инфекций. Выездная вакцинопрофилактика уже налажена в более десяти городах региона.

Главный внештатный специалист областного минздрава по медицинской профилактике Александр Харитонов отмечает, что к 15 сентября от гриппа привились 344 тыс. человек. «Вакцины достаточно», — сказал чиновник.