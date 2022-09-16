Оренбург, , 08:13 — REGNUM Оренбургская делегация во главе с вице-губернатором — министром экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбуржья Игнатом Петуховым с рабочей поездкой побывала в Уральске Западно-Казахстанской области (Казахстан). Обсуждались вопросы международной кооперации и экспорта, сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области.

Экспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

В акимате Западно-Казахстанской области состоялась встреча с акимом Гали Искалиевым, где особое внимание уделено теме приграничного сотрудничества в приоритетных отраслях экономики. Стороны обсудили проблемные моменты и перспективы в банковских взаиморасчётах по экспортно-импортным операциям, сотрудничество в сфере логистики, совместной работе по экологической повестке на трансграничных территориях.

На базе Национальной палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» прошли переговоры. На них речь шла о развитии кооперационных связей между бизнесменами Казахстана и Оренбуржья, участии в строительных проектах ЗКО «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б. В.», ООО «Жаикмунай», «Ак-жайык», проектах легкой промышленности и сельскохозяйственной переработки.

В Генеральном консульстве Российской Федерации в городе Уральске состоялись встречи с руководителем представительства Россотрудничества в Казахстане Ольгой Филоновой, генеральным консулом РФ в Уральске Андреем Батмановым. Разгоовр шёл об организация пресс-тура в преддверии российско-казахстанского форума, участии в программах развития регионов по линии Россотрудничества и активизации взаимодействия между приграничными областями регионов.

Насыщенная деловая программа визита завершилась посещением двух предприятий по производству трансформаторов ТОО «Уральский трансформаторный завод» и полиэтиленовых и полипропиленовых труб для систем водоснабжения, газоснабжения, телекоммуникаций, технологических трубопроводов ТОО «Уральская торгово-промышленная компания».