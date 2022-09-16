Бишкек, 16 сентября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Вашингтон всегда пытался включить страны Туркестана в орбиту влияния своих союзников. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал политолог из Киргизии на условиях анонимности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Напомним, 14 сентября заместитель помощника директора Агентства США по международному развитию (USAID — организация, признанная в РФ нежелательной) Анджали Кауробъявила, что США приложат усилия, чтобы «разделить экономики стран Туркестана с экономикой России».

По мнению собеседника, в заявлении Анджали Каур нет ничего принципиально нового.

«США пытаются ослабить экономические и иные связи России и Средней Азии [Туркестана] с момента развала СССР. Значительная часть их усилий, приложенных за 30 лет на постсоветском пространстве, имела целью ослабления связей с Россией и переключения стран на иные направления. [б. УССР], Молдавию, страны Прибалтики активно переключали на Европу и США, страны Азии пытались переключить на Афганистан, Пакистан, связать с Кавказом и далее Европой и т.д. Подходил любой вариант, лишь бы страны, когда-то входившие в Союз, максимально отдалились от России и вошли в орбиту влияния США и их союзников», — сказал политолог.

Эксперт отметил, что нынешнее выступление представителя USAID (организация, признанная в РФ нежелательной) — «публичный элемент защиты нового бюджета организации».

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