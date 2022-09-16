Томск, , 08:00 — REGNUM В Томской области вступило в силу решение суда о взыскании компенсации морального вреда в пользу сожительницы погибшего работника транспортной компании. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

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Несчастный случай при проведении ремонтных работ на грузовом автомобиле произошёл в 2018 году. В результате пострадавший погиб на месте. Суд первой инстанции взыскал с ответчика 1 млн рублей компенсации морального вреда в пользу сожительницы мужчины.

Однако в компании не согласились с вердиктом, указав, что несчастный случай произошёл по вине самого погибшего. Кроме того, ответчик считал, что женщина не имеет права на компенсацию, поскольку не является членом семьи мужчины.

Однако прокурор настаивал на доказанности факта выполнения работ по поручению работодателя. Он отметил также, что истица долгое время вела с погибшим общее хозяйство, у них также есть общая дочь.

«Согласившись с позицией прокурора, судебная коллегия по гражданским делам Томского областного суда оставила решение суда первой инстанции без изменения. Судебный акт вступил в законную силу», — отметили в прокуратуре.

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