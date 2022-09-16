Пекин, , 07:59 — REGNUM Китай официально предоставил государственное одобрение на разработку суборбитальной аэрокосмической транспортной системы, которая по завершении может обеспечить глобальную доставку в течение одного часа и заложить основу для космических путешествий для широкой публики, сообщили в Китайской академии технологий ракет-носителей (CALT), ведущем производителе ракет в стране, передает 15 сентября газета Global Times.

Суборбитальный космический корабль SpaceShipTwo модели Unity Ronrosano

Согласно сообщению на официальном аккаунте CALT в WeChat, проект общей технологии проектирования и управления для суборбитальной аэрокосмической транспортной системы прошел проверку и получил одобрение, ссылаясь на уведомление, опубликованное Национальным фондом естественных наук Китая (NSFC). По данным CALT, это первый крупный аэрокосмический проект, который был включен в дисциплину NSFC по разработке транспортных средств в рамках ее департамента инженерии и материаловедения.

Главный дизайнер ракет-носителей «Чанчжэн-8» Сун Чжуньюй, который курирует новый проект, отметил, что быстрая транспортировка на большие расстояния стала острой проблемой в последние годы. В качестве примера Сун привел сверхтяжелый космический корабль SpaceX, который привлек миллиарды долларов инвестиций и нацелен на предоставление коммерческих услуг для глобальной доставки в течение одного часа к 2028 году. Также Сун упомянул, что ВВС США разрабатывают аналогичный проект для быстрого глобального развертывания стратегических сил.

По данным CALT, после ввода в эксплуатацию, суборбитальная аэрокосмическая транспортная система может обладать способностью межконтинентального прибытия за несколько часов и заложить основу для новых отраслей промышленности, таких как быстрая глобальная доставка, а также космические путешествия для широкой публики.

Сообщение CALT о суборбитальной транспортной системе появилось вскоре после того, как Сианьский институт аэрокосмического движения, дочерняя компания 6-й академии государственного аэрокосмического гиганта Китайской аэрокосмической и технологической корпорации (CASC) объявил, что впервые страна завершила проверочные летные испытания китайского многоразового двигатель на жидком кислородно-керосиновом топливе, который ознаменовал собой крупный прорыв в развитии возможности повторного использования двигателя.

Подтверждение академии о летных испытаниях многоразового двигателя поступило менее чем через месяц после объявления Китаем 26 августа об успешном испытании суборбитального аппарата многоразового использования собственной разработки. Космические эксперты приветствовали одобрение разработки как свидетельство того, что Китай добился значительных успехов в технологической готовности и зрелости в области возможности повторного использования космических аппаратов.