Южно-Сахалинск, , 07:57 — REGNUM Власти Сахалина в условиях санкций приняли решение закупить для ТЭЦ-1 в Южно-Сахалинске две газотурбины отечественного производства, сообщили в телеграм-канале министерства энергетики островного региона.

ТЭЦ

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Газотурбины ЭГЭС-25ПА. мощностью 25 МВт будут закуплены у АО «ОДК Авиадвигатель». Первая будет поставлена на Сахалин до 31 августа 2023 года, вторая — до 31 января 2024 года. После чего их установят на ТЭЦ и введут в эксплуатацию.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия претендует на роль точки роста в развитии экономических отношений между Россией и Китаем, собираясь поставлять туда сжиженный природный газ.