Чусовой, Пермский край, 16 сентября, 2022, 07:56 — ИА Регнум. В городе Чусовом Пермского края перед судом предстанет житель Березников. Он обвиняется в приготовлении к сбыту наркотических средств, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

ElIndignado653 Нет наркотикам

Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, пермяк работал наркокурьером. Предложение о такой работе поступило мужчине от незнакомца в мессенджере. Пермяк согласился распространять наркотики через тайники-закладки. Замысел до конца курьер не довёл, поскольку был задержан полицейскими. При досмотре у мужчины обнаружили 37 свёртков с героином. В отношении оптового закладчика была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Стоит отметить, в 2021 году на территории Пермского края выявили 3819 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Изъято 98 кг наркотических средств и психотропных веществ, а также 24 кг наркосодержащих растений.