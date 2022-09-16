Стокгольм, , 07:53 — REGNUM Киевский режим падет очень быстро, если Россия перейдет от специальной операции к настоящим военным действиям, заявил на пресс-конференции в Стокгольме посол России в Швеции Виктор Татаринцев.

Военная операция России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Вместе с тем дипломат отметил, что и в условиях спецоперации российские вооруженные силы одерживают победы над киевскими боевиками.

«Мы побеждаем. Так и запишите», — обратился Татаринцев к присутствующим на пресс-конференции шведским журналистам.

Он добавил, что Россию нельзя изолировать от остального мира, о чем должны помнить западные страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров выпустил видеообращение, в котором заявил, что российские войска в ходе проведения спецоперации не отступают. 15 сентября он призвал руководителей субъектов России провести «самомобилизацию» и собрать, а также обучить и укомплектовать хотя бы тысячу добровольцев для участия в спецоперации.

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