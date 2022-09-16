Новоуральск, Свердловская область, 16 сентября, 2022, 07:56 — ИА Регнум. В Новоуральске Свердловской области неизвестные 15 сентября сожгли венок на Вечном огне. Об этом в социальных сетях сообщил мэр Вячеслав Тюменцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Вечный огонь

По данным чиновника, пожар оперативно потушили. На место происшествия также выезжали работники Дорожно-коммунальной службы.

«Удивляет сама ситуация: как поднимаются руки на святые вещи? Ведь мемориальный комплекс — это память о наших предках», — недоумевает Тюменцев.

Факт вандализма запечатлела камера видеонаблюдения. Полиция организовала проверку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 сентября подобный инцидент произошёл в Каменске-Уральском Свердловской области. Четверо подростков поставили на Вечный огонь самокат и делали вид, будто что-то готовили.