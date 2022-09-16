Нур-Султан, , 12:06 — REGNUM После начала специальной военной операции России сотрудники посольств США в странах Туркестана требуют от политических лидеров принять сторону Запада в нарастающем конфликте. Об этом 16 сентября в интервью ИА REGNUM рассказал политолог из Киргизии на условиях анонимности.

США и компания Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, 14 сентября заместитель помощника директора Агентства США по международному развитию (USAID — организация, признанная в РФ нежелательной) Анджали Каур заявила, что необходимо разорвать связи экономик стран Туркестана с Россией — это должно стать главной целью США».

По мнению эксперта, акцент на экономику со стороны представителей США объясняется тем, что в политическом плане Запад достиг серьезных успехов в регионе.

«Усилиями Вашингтона и Лондона местные элиты стали хранить свои накопления где угодно, но не в Москве или Пекине. Дети местных чиновников и криминальных авторитетов учатся и живут на Западе. Если бы не серьезные экономические связи региона с РФ, а также не самое удачное для дрейфа на Запад географическое положение, местные элиты давно бы предприняли шаги по сближению с Западом», — отметил он.

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Политолог напомнил, что до февраля 2022 года положение лиц принимающих решение было вполне комфортным.

политолог из Киргизии «Элиты стран Средней Азии и Казахстана успешно балансировали между интересами Запада, России, Китая, Турции и ближневосточных стран, зарабатывая на геополитическом противостоянии. Февраль изменил ситуацию и поставил среднеазиатские элиты в неприятное положение. С марта 2022 года сотрудники посольств США и Великобритании и их агенты влияния начали планомерную осаду лиц, принимающих решения в регионах, требуя от них наконец определиться с позицией и встать на сторону Запада в нарастающем конфликте. В качестве пряника упоминаются поддержка стран «добра и света» и финансовые преференции, в качестве кнута — санкции и арест всех активов, находящихся в западных странах».

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