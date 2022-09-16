Лакхнау, Индия, , 07:46 — REGNUM В индийском городе Лакхнау — столице штата Уттар-Прадеш — в результате произошедшего в ночь на 16 сентября обрушения стены жилого дома погибли девять человек, ещё двое получили различные ранения. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Обрушение

По его данным, к трагедии привело подтопление, размывшее фундамент стены. Отмечается, что в этом районе уже более суток не прекращаются сильнейшие дожди.

В настоящее время жизни раненых, которых госпитализировали в местной больнице, ничего не угрожает. Власти обещают оказать пострадавшим и семьям погибших материальную помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Иордании городе Аммане в результате обрушения четырёхэтажного жилого дома погибли пять человек.

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