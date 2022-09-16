Томск, , 07:45 — REGNUM Жителей Томской области предупредили о высокой пожарной опасности на предстоящих выходных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

«Берегите лес от огня» ГУ МЧС по Туве

По данным Томского гидрометцентра, 17–19 сентября на территориях Асиновского, Бакчарского и Молчановского района установится высокий, 4 класс пожарной опасности.

В связи с этим спасатели предупредили о возможности возникновения возгораний в населённых пунктах и ландшафтных пожаров, а также задымления.