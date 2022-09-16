Челябинск, , 07:43 — REGNUM В Челябинске гособвинитель запросил наказание для гражданина, обвиняемого в совершении смертельного ДТП. Об этом пишут СМИ.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации телеграм-канала издания «Первое областное», прокурор потребовал для него восемь лет колонии общего режима. Сам подсудимый утверждает, что за рулём у него возник приступ эпилепсии.

Авария произошла в июне 2021 года на перекрёстке улиц Барбюса и Дзержинского. 33-летняя женщина погибла. Ещё одна женщина и трое детей получили различные травмы.