Биробиджан, , 07:50 — REGNUM Взятку за игнорирование фальшивого диплома предлагал сотруднику управления МВД в Биробиджане житель Ростовской области. С помощью денег мужчина пытался скрыть информацию о том, что его документ об образовании недействителен, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября в пресс-службе управления МВД по региону.

Взятка Prokuror-kaluga.ru

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Во время инцидента ростовчанин находился в командировке по работе, когда полицейский из Еврейской АО обнаружил, что его диплом поддельный. Заплатить за попустительство мужчина собирался 5 тыс. рублей в надежде, что после дачи взятки уедет домой как ни в чём не бывало.

Полицейский отказался принять взятку, ростовчанина задержали.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в отношении главы Воздвиженского сельского поселения Курганинского района Краснодарского края возбудили уголовное дело, его диплом оказался поддельным. Документ об образовании он приобрёл, чтобы иметь возможность работать муниципальным служащим.