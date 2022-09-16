Владивосток, 16 сентября, 2022, 07:40 — ИА Регнум. Жителям Владивостока по почте приходят приглашения принять участие в специальной военной операции в защиту Донбасса. Письмо подписано замначальника управления СП и ЗИ администрации города С. Колтаковым.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО в Донбассе

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В почтовом отправлении сообщается, что военный комиссариат набирает граждан в возрасте до 63 лет для участия в спецоперации. Предлагается два варианта: краткосрочный контракт на три месяца и вступление в добровольческие отряды «Тигр» или «Барс». Перечисляются и выплаты: зарплата в 220 тыс. рублей, подъёмные от губернатора 200 тыс. и дополнительные поощрения за уничтожение техники или солдат противника — от 50 до 300 тыс. рублей, а также предоставление статуса «Ветеран боевых действий».

По информации региональных телеграм-каналов, в мэрии Владивостока подтвердили — письма действительно рассылаются, но вступление в отряды и участие по контракту — исключительно добровольное.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Курской области Роман Старовойт поддерживает идею главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о «самомобилизации» в субъектах Российской Федерации.