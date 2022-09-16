Катманду, 16 сентября, 2022, 07:37 — ИА Регнум. Китай всегда рассматривал Непал как приоритет в дипломатии добрососедства, и обе страны должны продолжать поддерживать основные интересы и серьезные озабоченности друг друга, заявил высокопоставленный законодатель Китая Ли Чжаньшу, который только что завершил официальный визит доброй воли в Непал, который продлился с 12 по 15 сентября, сообщает газета Global Times.

kremlin.ru Председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу

В ходе четырехдневного визита Ли, являющийся председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), встретился в Катманду с президентом Непала Бидьей Деви Бхандари и премьер-министром Шер Бахадуром Деубой. Ли выразил благодарность за неизменную поддержку Непалом позиции Китая по тайваньскому вопросу и вопросам, касающимся Тибета, Синьцзяна и прав человека.

Китай будет и впредь твердо поддерживать усилия Непала по защите своей суверенной независимости и территориальной целостности, достижению процветания и силы, отметил Ли.

«Китай будет укреплять двустороннее сотрудничество в области торговли и инвестиций, строительства инфраструктуры и таможенного оформления, чтобы принести реальную пользу народам обеих стран», — сказал Ли.

Бхандари сказал, что Китай всегда был самым надежным другом и партнером Непала, выразив благодарность за бескорыстную помощь Китая в поддержке экономического развития Непала, ликвидации последствий землетрясений и борьбе с COVID-19. И президент, и премьер-министр выразили желание реализовать прагматичные проекты сотрудничества с Китаем в таких областях, как экономика, образование, туризм и культура.

Ли также проинформировал непальскую сторону о предстоящем 20-м Съезде Коммунистической партии Китая (КПК). Непальские лидеры подтвердили твердую приверженность Непала принципу «одного Китая», заявив, что Непал не позволит никаким силам использовать свою территорию для участия в антикитайской деятельности или нанесения ущерба интересам Китая.

С 7 по 17 сентября Ли совершает официальные визиты в Россию, Монголию, Непал и Южную Корею, а во время своего пребывания в России он принял участие в 7-м Восточном экономическом форуме.