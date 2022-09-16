Петропавловск-Камчатский, 16 сентября, 2022, 07:37 — ИА Регнум. На Камчатке в школе №28 Петропавловска-Камчатского открыли «Парту Героя», которая посвящена пожарному, награждённому орденом Мужества за отвагу, проявленную при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, Андрею Муравьёву, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Пресс-служба правительства Камчатки «Парта Героя» Андрея Муравьёва

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В 1996 году произошёл пожар в квартире дома по улице Дзержинского, 2 — взорвался масляный обогреватель. В комнате огнём оказалась заблокирована 12-летняя девочка. Пожар очень быстро распространился и в огненном плену находились более 40 жильцов дома. Андрей Муравьёв взял на себя руководство по тушению пожара. Он лично вывел из огня 17 человек.

«Открытие сегодняшней «Парты героя», на мой взгляд, очень символичное и правильное решение. У нас в стране очень много героев. Они не только пожарные, но и учителя, врачи, строители и военные. Сегодняшнее событие — это повод для гордости. Эта парта будет стимулировать детей к самому важному — быть хорошими людьми», — сказал министр по чрезвычайным ситуациям Камчатки Сергей Лебедев.

Всего в школах Камчатки открыто 22 «Парты Героя».

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в школе №3 5 сентября открыли памятные объекты, посвященные воинам погибшим в ходе спецоперации в защиту Донбасса.