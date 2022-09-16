Монтрёй, Франция, 16 сентября, 2022, 07:34 — ИА Регнум. Ubisoft заявила, что в игре Assassin`s Creed Mirage будет механика паркура, которая присутствовала в Assassin’s Creed Unity. Об этом 16 сентября сообщает портал GamesRadar.

Igromir.fotoezh.ru Стенд Assassins Creed: Odyssey

Общаясь с журналистами, ведущий продюсер Assassin’s Creed Mirage Фабиан Саломон рассказал о связи нового проекта франшизы с предыдущими играми Assassin’s Creed. Когда ему задали прямой вопрос о наличии механики паркура Unity, которую многие фанаты франшизы считают лучшей в серии, он ответил утвердительно.

«Это действительно наша абсолютная цель, мы серьезно пытаемся достичь этого уровня в Mirage», — сказал Саломон, добавив, что упомянутая механика является одной из ключевых в новой игре франшизы.

Напомним, ранее Ubisoft опровергла информацию о том, что Assassin`s Creed Mirage получила в США возрастной рейтинг 18+. Релиз игры состоится в 2023 году.