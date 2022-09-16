Тобольск, Тюменская область, 16 сентября, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Мэр тюменского города Тобольска Максим Афанасьев решил посвятил свой отпуск путешествию на мотоцикле из Москвы в Тобольск. Об этом глава муниципалитета сообщил в своём телеграм-канале.

t. me/mv_afanasev Цитата с телеграм-канала Михаила Афанасьева.

«Старт дали в Московском Кремле, с Красной площади. Уже позади Владимирский и Казанские кремли. Полтора миллиона километров российских дорог — это не просто транспортные артерии. Это судьбы, характеры, эпохи. Они сводят и разводят людей, меняют историю, природу, жизнь. Путь — это всегда больше, чем просто дорога. Это жизнь», — отметил глава Тобольска.

В дороге Максим Афанасьев намерен узнать Россию, людей, историю и характер своей страны.

«Опыт, интересные истории и безграничный восторг от безграничных просторов — вот главные сувениры этого путешествия», — считает мэр тюменского города.

Город Тобольск основан в 1587 году. Численность населения — 102,0 тыс. человек. Основная достопримечательность — уникальный ансамбль Тобольского кремля.