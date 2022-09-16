Самарканд, Узбекистан, , 07:32 — REGNUM Китай и Белоруссия договорились о повышении двусторонних отношений до всепогодного всеобъемлющего стратегического партнерства после встречи Председателя КНР Си Цзиньпина и президента Белоруссии Александра Лукашенко на полях 22-го заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, сообщает 16 сентября газета Global Times.

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Две страны опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что обе стороны уважают и поддерживают пути развития и внутреннюю и внешнюю политику, выбранные друг другом, и твердо поддерживают друг друга по вопросам, касающимся их соответствующих основных интересов, включая суверенитет, независимость и территориальную целостность.

Подтверждая свою приверженность принципу «одного Китая», Белоруссия признает, что правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, и что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, выступает против любой формы «независимости Тайваня» и поддерживает все усилия, предпринимаемые правительством Китайское правительство за национальное воссоединение.

Согласно заявлению, Китай высоко оценивает достижения Белоруссии в области развития, поддерживает усилия страны по обеспечению политической и социальной стабильности и экономического развития и выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела Белоруссии по любой причине.

Обе стороны будут углублять высококачественную инициативу «Пояса и пути» (BRI) и продолжать продвигать реализацию Соглашения об экономическом и торговом сотрудничестве между Китайской Народной Республикой и Евразийским экономическим союзом. Обе стороны будут осуществлять сотрудничество в области производственных мощностей и содействовать созданию совместных предприятий в области машиностроения, сборки автомобилей и электромобилей, сельскохозяйственного производства, энергетики и биотехнологий в двух странах.

Они также согласились с тем, что обеспечение продовольственной безопасности является одним из ключевых направлений двустороннего сотрудничества. Отныне они будут работать над продвижением производства и переработки сельскохозяйственной продукции и расширением возможностей поставок высококачественных продуктов питания.

Обе стороны приложат совместные усилия для превращения Китайско-Белорусского индустриального парка в проект международного сотрудничества и город-спутник Минска. Обе стороны считают, что привлечение инвестиций и продвижение традиционной китайской медицины (ТКМ) будут способствовать дальнейшему развитию индустриального парка. Обе стороны будут и далее расширять практическое сотрудничество в различных областях между вооруженными силами, включая обмен делегациями высокого уровня и экспертов и проведение совместных военных учений, говорится в заявлении.

Китай и Белоруссия выразили серьезную озабоченность в связи со все более сложной ситуацией в области международной и региональной безопасности и пообещали уделять пристальное внимание вызовам, которые угрожают стратегической стабильности, подрывают систему контроля над вооружениями и разжигают гонку вооружений. Обе стороны выступают против политизации и применения двойных стандартов в вопросе прав человека, а также против вмешательства во внутренние дела других стран во имя прав человека, говорится в заявлении.