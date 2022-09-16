Санкт-Петербург, , 07:35 — REGNUM Второй финансовый иск за достаточно короткое время проиграл крупный налогоплательщик Ленинградской области — АО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла». Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил претензии ростовского предприятия на сумму почти 22 млн рублей. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

В карточке дела пока есть только запись судьи Косенко — «иск удовлетворить полностью», но сам вердикт для ознакомления не доступен.

Иск слушался с апреля 2022 года. Сумма претензий составила 21 910 776,87 рубля. Истцом в споре выступало АО «Таганрогский научно-исследовательский институт связи» из Ростовской области.

Напомним, в сентябре 2022 года «Пелла» также проиграла спор на более чем 17 млн рублей ПАО «Звезда». При этом в деле судостроительный завод ссылался на своё тяжёлое финансовое положение. А ещё ранее — в июле заводом был проигран судебный иск на сумму порядка 58 млн рублей. И это далеко не все финансовые споры в отношении данного юрлица, которое входит в список самых старых судостроительных активов РФ.