Оренбург, , 07:32 — REGNUM В Оренбурге в суд поступило резонансное дело сутенёрши. На скамье подсудимых оказалась 54-летняя горожанка, сообщили 16 сентября в пресс-службе Дзержинского райсуда муниципалитета.

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Оренбурженке инкриминируют преступление по части 1 статьи 241 УК РФ («Организация занятия проституцией»). По версии следствия, горожанка в 2019–2022 годы руководила группой, которая занималась организацией проституцией. Сутенёрша подыскивала женщин для оказания интимных услуг, подбирала гостиницы и банные комплексы в качестве мест для встреч с клиентами и договорилась с администраторами заведений.

Стоит отметить, что по делу проходят семь человек. В настоящее время решается вопрос о назначении дела к слушанию.

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