Новокузнецк, Кемеровская область, 16 сентября, 2022, 07:32 — ИА Регнум. Аэропорт Новокузнецка им. Б. В. Волынова подписал соглашение с российской авиакомпанией Nordwind. Воздушная гавань станет базовой для авиаперевозчика. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Cамолёт авиакомпании Nordwind, Boeing 737

«Подписано соглашение о долгосрочном перспективном сотрудничестве, — написал Кузнецов в своём телеграм-канале. — Уже сейчас сезонные рейсы становятся круглогодичными, авиакомпания наращивает свое присутствие в южной агломерации, а в дальнейшем, благодаря сотрудничеству, это приведёт к расширению и маршрутной сетки».

Отметим, что к новому горнолыжному сезону планируется увеличить пропускную способность пассажирского терминала новокузнецкого аэропорта. Сейчас в здании действующего аэровокзала начался капитальный ремонт. Благодаря перепланировке нынешней площади мощность в зоне регистрации должна увеличиться с 200 до 250 человек/час, пропускная способность в зоне досмотра и на выходе на посадку — в два раза.