Душанбе, 16 сентября, 2022, 07:29 — ИА Регнум. Киргизские пограничники обстреляли таджикскую пограничную заставу «Душанбе» пограничного отряда «Исфара», сообщили в пресс-службе государственного комитета национальной безопасности Таджикистана.

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В Душанбе утверждают, что огонь велся с использованием «тяжелых орудий» со стороны заставы Кок-Таш Баткенского пограничного отряда Киргизии. Кроме того, таджикская сторона обвиняет киргизских военнослужащих в обстрелах таджикских населенных пунктов Ходжаи Ало, Куммазор, Сурх, Сомониён, Кульканд, Хистеварз, Овчикалача и Бободжон.

В сообщении подчерчивается, что дома мирных жителей были обстреляны из крупнокалиберного оружия и минометов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Киргизии обвинили таджикских военнослужащих в обстрелах пограничных застав и позиций киргизских пограничников в Баткенской области. После этого власти киргизского региона объявили об эвакуации мирного населения из опасных районов на границе двух республик.