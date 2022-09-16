Красноярск, 16 сентября, 2022, 07:27 — ИА Регнум. По состоянию на утро 16 сентября в Красноярском крае действующих лесных пожаров не зарегистрировано. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом минлесхозе.

34.mchs.gov.ru Лесной пожар

По данным министерства, за прошедшие сутки в регионе потушили лесной пожар на площади 0,6 га, действовавший в Дзержинском районе. В тушении принимали участие более десяти человек, было задействовано четыре единицы техники. Пять воздушных судов в течение дня патрулировали территорию, доставляли силы и средства к местам возгораний.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на территории лесного фонда региона с начала 2022 года произошло более 1200 лесных пожаров на общей площади свыше 185 тыс. га.