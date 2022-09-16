Кызыл, , 07:24 — REGNUM В столице Тувы Кызыле установят памятник народному артисту РСФСР Максиму Мунзуку, ставшему известным благодаря роли Дерсу Узала. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Памятник Дерсу Узале Правительство Тувы

Событие приурочено к 110-летию актёра. Скульптуру создали по заказу Русского географического общества. Артист изображён в образе прославившего его охотника.

По словам главы республики Владислава Ховалыга, Максим Мунзук является легендарной для Тувы личностью.

«Многие из нас росли на фильмах с его участием — «Люди голубых рек», «Дерсу Узала», «Сибириада», «Гадание на бараньей лопатке» и многих других. В те времена имя Максима Монгужуковича было, как сейчас говорят, самым ярким и запоминающимся брендом республики», — отметил он.

Памятник будет установлен в центре города, на площадке между зданиями парламента и республиканской прокуратуры. Здесь же установят стилизованные скамьи из дикого камня.