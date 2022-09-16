Петропавловск-Камчатский, , 07:19 — REGNUM Вопрос об обеспечении жильём военнослужащих, окончивших службу до 2005 года, который был задан на прямой линии губернатора Камчатки Владимира Солодова 15 сентября и набрал на сайте правительства края 170 тыс. голосов, будет направлен в Минобороны РФ и президенту России Владимиру Путину.

Владимир Солодов, губернатор Камчатского края © Министерство развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского края

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Вопрос главе Камчатки задал пенсионер Минобороны РФ. Он пояснил, что военную ипотеку могут получить только те, кто заключил контракт или окончил службу с 2005 года. Остальных эта программа не касается. Пенсионер попросил восстановить справедливость.

«Количество набранных голосов на моё обращение показывает, что это практически крик души. Голосовал не только Камчатский край, но и родные, знакомые, военнослужащие на материке. На данный момент порядка 44 тысяч семей признаны нуждающимися, и эта проблема не озвучивается и не решается», — сказал пенсионер.

Данный вопрос не относится к полномочиям губернатора и краевого правительства. Однако Владимир Солодов пообещал изучить ситуацию и поднять проблему на федеральном уровне.

«Уверен, что и глава государства, и руководство Министерства обороны прислушаются, и справедливость, по крайней мере равные условия для всех, кто заканчивал службу, будут обеспечены», — сказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Солодов во время своей прямой линии 15 сентября прошёл проверку на полиграфе.