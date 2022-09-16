Уссурийск, Приморский край, , 07:16 — REGNUM В Приморье чиновники допустили непростительный ляп — на центральной площади Уссурийска повесили карту России без Крыма. Фото плаката тиражируют в региональных телеграм-каналах.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

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«Доброе утро. Муж обратил внимание, что на карте отсутствует Крым. В чем же дело? Ведь уже 8 лет Крым с нами», — написала жительница Уссурийска.

«Спасибо за вашу внимательность. Сцену переделают, виновные будут наказаны», — ответила в комментариях под фото мэрия Уссурийска.

Как сообщало ИА REGNUM, преподавателя техникума из Белогорска Республики Крым уволили после того, как стало известно, что он во время занятий включил учащимся националистическую пропагандистскую песню.