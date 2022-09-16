Бурейский район, , 07:22 — REGNUM Сотрудник отдела по контролю за оборотом накротиков МВД России в Бурейском районе Амурской области торговал наркотиками, пользуясь своим служебным положением. В отношении правоохранителя возбудили уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября в пресс-службе прокуратуры региона.

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В отношении мужчины возбудили дело о превышении полномочий и незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Наркополицейский в июле 2022 года продал жителю Бурейского района 280 грамм запрещённых веществ.

Сотрудник правоохранительных органов заключён под стражу. Расследование его уголовного дела контролирует прокуратура.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Новгороде сотрудника управления по контролю за оборотом наркотиков, обвиняемого в наркоторговле, приговорили к 14 годам заключения в тюрьме.