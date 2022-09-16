Пекин, , 07:13 — REGNUM Различные стихийные бедствия, обрушившиеся на Китай в августе, нарушили нормальную жизнь более 41,8 млн жителей, погибли или пропали без вести 94 человека. Об этом 16 сентября сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций КНР.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, большая часть провинций страны в августе страдала от засух и наводнений. Ряд регионов оказался под воздействием тропических циклонов, лесных пожаров и землетрясений. Прямой экономический ущерб от стихийных бедствий в Китае за указанный период оценивается в 42,97 млрд юаней (около 6,22 млрд долларов).

Отмечается, что август 2022 года для многих регионов Китая стал самым жарким с 1961 года. Тропических циклонов, которые в этом месяце воздействовали на побережье, оказалось гораздо меньше, но в центральных, восточных и юго-западных провинциях страны значительно возросло число лесных пожаров.

Согласно официальным данным, в 2021 году стихийные бедствия на территории Китая привели к гибели или пропаже без вести 867 человек. Всего стихия в той или иной степени затронула более 100 млн жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, государственный штаб Китая по борьбе с наводнениями и ликвидации последствий засухи активировал режим чрезвычайной ситуации IV уровня в северо-восточной провинции Ляонин, поскольку тайфун «Муифа» продолжает двигаться на север после своего второго обрушения на сушу.

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