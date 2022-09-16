Пекин, 16 сентября, 2022, 07:13 — ИА Регнум. Различные стихийные бедствия, обрушившиеся на Китай в августе, нарушили нормальную жизнь более 41,8 млн жителей, погибли или пропали без вести 94 человека. Об этом 16 сентября сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным ведомства, большая часть провинций страны в августе страдала от засух и наводнений. Ряд регионов оказался под воздействием тропических циклонов, лесных пожаров и землетрясений. Прямой экономический ущерб от стихийных бедствий в Китае за указанный период оценивается в 42,97 млрд юаней (около 6,22 млрд долларов).

Отмечается, что август 2022 года для многих регионов Китая стал самым жарким с 1961 года. Тропических циклонов, которые в этом месяце воздействовали на побережье, оказалось гораздо меньше, но в центральных, восточных и юго-западных провинциях страны значительно возросло число лесных пожаров.

Согласно официальным данным, в 2021 году стихийные бедствия на территории Китая привели к гибели или пропаже без вести 867 человек. Всего стихия в той или иной степени затронула более 100 млн жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, государственный штаб Китая по борьбе с наводнениями и ликвидации последствий засухи активировал режим чрезвычайной ситуации IV уровня в северо-восточной провинции Ляонин, поскольку тайфун «Муифа» продолжает двигаться на север после своего второго обрушения на сушу.

Читайте также: Более миллиона человек эвакуированы на востоке Китая из-за тайфуна «Муифа»