Тегеран, , 07:21 — REGNUM 15 сентября президент Ирана Ибрагим Раиси назвал отношения Исламабада и Тегерана важными, отметив, что Исламская Республика не устанавливает границ для расширения связей с Пакистаном. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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На второй день своего пребывания в Самарканде (Узбекистан) Раиси сделал это заявление на встрече с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом на полях 22-го саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Президент назвал отношения между Ираном и Пакистаном «превосходными». Раиси также выразил соболезнования в связи с недавним наводнением, пожелав терпения семьям погибших и здоровья всем пострадавшим.

Премьер-министр Пакистана, со своей стороны, отметил, что недавние наводнения в его стране произошли из-за изменения климата, призвав Исламскую Республику поддержать борьбу с организациями, стоящими за выбросами парниковых газов.

На встрече обе стороны приветствовали сотрудничество в энергетическом секторе, подчеркнув необходимость продолжения усилий по устранению препятствий на пути взаимодействия в областях, представляющих взаимный интерес.