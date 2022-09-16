Тегеран, 16 сентября, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Компания Kpler, занимающаяся разведкой данных о сырьевых товарах, объявила, что Исламская Республика Иран за последние три месяца экспортировала на международные рынки 20 миллионов баррелей нефти. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 15 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Иранская нефть

Информация, основанная на отслеживании судов, показывает, что экспорт иранской нефти увеличился третий месяц подряд.

Аналитическая компания commodities data заявила, что запасы готовой к экспорту иранской нефти на суше сократились на шесть миллионов баррелей, достигнув 50 миллионов баррелей; более того, запасы готовой к экспорту нефти на шельфе также сократились со 107 до 93 миллионов баррелей, показав снижение на 14 процентов.

Согласно отчету, Иран экспортировал сырую нефть как из ежедневной добычи, так и из 20 миллионов баррелей законсервированной в стране нефти. Львиная доля экспорта нефти пришлась на Китай.

Кроме того, Vortexa, система отслеживания энергетических грузов в режиме реального времени, подтвердила, что экспорт иранской нефти имеет тенденцию к росту, сообщив при этом, что экспорт иранской нефти в январе составил один миллион баррелей в сутки, в то время как в мае он снизился до 700 000 баррелей в сутки, однако объем вырос с июня по август.