Санта-Моника, США, 16 сентября, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Издательская компания Activision и студия Infinity Ward выпустили новые трейлеры многопользовательского режима Call of Duty: Modern Warfare II и королевской битвы Call of Duty: Warzone 2.0. Ролики были опубликованы 16 сентября на видеоресурсе франшизы.

Компьютерная игра Call of Duty: Modern Warfare

Бета-тестирование мультиплеера Call of Duty: Modern Warfare II начнётся сегодня, 16 сентября 2022 года для владельцев консолей PlayStation, завершится 20 сентября. Бета-тесты для других платформ пройдут с 22 по 26 сентября 2022-го.

Call of Duty: Warzone 2 выйдет в релиз 16 ноября 2022-го и станет частью первого сезона Modern Warfare II. Новая карта игры получила название Al Mazrah. Кроме трейлера Warzone 2 Activision также показала рекламный ролик дополнения Oni Operator, которое добавляет в игру оперативника Хиро «Они» Ватанабэ. Доступ к нему могут получить владельцы PlayStation, оформившие предзаказ игры.

Напомним, полноценный релиз Call of Duty: Modern Warfare II запланирован на 28 октября 2022 года. Ранее Activision рассказала о наградах, которые геймеры получат за участие в тестах COD: Modern Warfare 2.