Бишкек, , 07:07 — REGNUM Таджикистан нарушил все договоренности о прекращении огня и совершил «вероломное нападение» на Киргизию, атаковав пограничные и гражданские объекты на границе республик в Баткенском районе Баткенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы пограничной службы Киргизии.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В ведомстве выразили «крайнюю озабоченность развитием ситуации на киргизско-таджикском участке государственной границы». Кроме того, как отмечается в заявлении, Киргизия фиксирует все больше провокаций в приграничной зоне, а также участие в боестолкновениях с таджикской стороны лиц, которых невозможно идентифицировать как военнослужащих Таджикистана.

В погранслужбе утверждают, что эти люди проводят пропаганду идей по разжиганию ненависти к народу и армии Киргизии. В ведомстве призвали Таджикистан прекратить обстрелы и вернуться к деэскалации конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Баткенской области Киргизии начали эвакуацию мирного населения из приграничных с Таджикистаном районов, где 16 сентября произошли вооруженные столкновения и были обстреляны позиции киргизских пограничников.

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