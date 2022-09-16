Тегеран, , 09:06 — REGNUM Настойчивость Соединенных Штатов в введении санкций в отношении иранских граждан и фирм указывает на неспособность американских государственных деятелей понять мировые уравнения, заявил иранский чиновник. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 15 сентября.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Исламской Республики Иран Насер Канани заявил, что Тегеран решительно осуждает введение Соединенными Штатами санкций в отношении иранских гражданских лиц и компаний по необоснованным обвинениям.

«Настойчивое стремление Вашингтона прибегать к такому неадекватному поведению против независимых правительств и наций указывает на неспособность американских государственных деятелей понять глобальные уравнения и приспособиться к реалиям на местах», — отметил он.

«Обращение к безосновательной кампании и распространение ложных данных об Иране являются частью неудавшегося иранофобского заговора, вынашиваемого администрацией США, который не принесет им никаких плодов», — сообщил Канани.