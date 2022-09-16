Тюмень, , 07:05 — REGNUM В Тюмени в планах 2022 года планируется реализация второго этапа организации парковочного пространства с переводом в платный режим 1595 машино-мест и установка 34 паркоматов. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Схема платных парковок Тюмени Пресс-служба горадминистрации Тюмени

Места для платных и бесплатных парковок создаются в Тюмени при благоустройстве дворовых и озелененных территорий, а также ремонте и строительстве автодорог. В 2021 году в Тюмени было обустроено свыше 2100 машино-мест, в планах этого года оборудовать еще более 2000 мест, добавили в пресс-служба городской думы.

Схема платных парковок Тюмени Пресс-служба горадминистрации Тюмени

Новые парковочные пространства обустроят в периметре улиц Первомайской — Республики — Осипенко – Орджоникидзе – Советской. Также под платные машино-места будет организован участок в районе улиц Луначарского – Ирбитской – Ямской – Коммунистической и отрезок Республики от улицы Максима Горького до улицы Мельникайте.

По данным сайта «Тюменские парковки» на сегодня в Тюмени 75 платных парковок на 1662 мест. После реализации второго этапа станет уже 202 платные парковки на 3257 автомобилей.

Отметим, что сейчас в Тюмени самый высокий тариф на платную парковку — у здания мэрии и составляет 45 рублей в час. В целом тариф гибкий и начинается с 25 рублей в час. Платный период действует в будни с 7:00 до 19:00. При этом предоставляется 15 бесплатных минут, чтобы отметить своё пребывание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 12 апреля 2022 года в Тюмени разрешено бесплатно парковаться в городских общественных местах семьям с тремя и более детьми и владельцам электромобилей.

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