Тегеран, 16 сентября, 2022, 07:18 — ИА Регнум. 15 сентября президент ИранаИбрагим Раиси подчеркнул, что Исламская Республика рассматривает расширение отношений со странами Центральной Азии в качестве одного из своих основных приоритетов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Tasnim News Agency Ибрагим Раиси

Раиси сделал это заявление на второй день своего пребывания в Узбекистане во время встречи с президентом ТаджикистанаЭмомали Рахмоном.

Охарактеризовав развитие отношений с государствами Центральной Азии как один из важнейших приоритетов внешней политики своей администрации, президент Ирана заявил, что между людьми, проживающими в этом регионе, существует множество общих черт с точки зрения культуры и цивилизации.

Он также подчеркнул необходимость дальнейшего расширения связей с соседними государствами Исламской Республики Иран, в частности с Таджикистаном, отметив, что между Душанбе и Тегераном имеется много возможностей для экономического и торгового сотрудничества.

Раиси выразил удовлетворение улучшением взаимных связей, особенно в экономической и торговой сферах, заявив, что Исламская Республика полна решимости продолжать такую тенденцию.