Тегеран, , 08:02 — REGNUM 15 сентября президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что страна добилась большого прогресса в технической и научной областях, несмотря на существующие санкции, причем Тегеран готов поделиться своим опытом с соседями, включая Киргизию. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ибрагим Раиси Mehr News Agency

Раиси сделал это замечание на встрече со своим киргизским коллегой Садыром Джапаровым в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества в городе Самарканд на юго-востоке Узбекистана.

Раиси сослался на исторические, культурные и цивилизационные связи между Ираном и Киргизией, призвав активизировать усилия по развитию экономических отношений.

Он отметил, что обе стороны могут также продвигать свое региональное сотрудничество с участием других стран, таких как Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан.

Джапаров, со своей стороны, заявил, что расширение связей с Исламской Республикой Иран является одной из приоритетных задач его правительства.

Он подчеркнул важность развития двустороннего сотрудничества в транзитном секторе и призвал ускорить усилия по завершению проекта строительства железной дороги между южным портовым городом Ирана Бандар-Аббасом и Центральной Азией.