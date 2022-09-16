Тегеран, 16 сентября, 2022, 07:15 — ИА Регнум. 15 сентября представитель министерства иностранных дел Ирана подчеркнул важность визита президентаИбрагима Раиси в Узбекистан и охарактеризовал его как важное и долгосрочное событие в укреплении политики сближения в регионе. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Официальное интернет-представительство президента России Ибрагим Раиси

Следите за развитием событий в трансляции: «Саммит ШОС в Самарканде — все новости»

Насер Канани сделал это замечание на своей странице в Twitter.

«Визит Ибрагима Раиси в Самарканд по приглашению узбекского коллеги для проведения официальной двусторонней встречи, участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и подписания документа об обязательствах по постоянному членству Ирана в ШОС является еще одним значимым событием, которое следует за укреплением политики добрососедства и многосторонности», — отметил он.

Канани также подчеркнул: «Хотя Исламская Республика Иран привержена процессу переговоров об отмене санкций, она действует динамично и бдительно для достижения своих стратегических целей и укрепления международных отношений; страна не ждет возрождения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и возвращения США к сделке».

Раиси во главе делегации отбыл в Самарканд для участия в саммите ШОС, намеченном на 15−16 сентября в Узбекистане.