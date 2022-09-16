Якутск, 16 сентября 2022, 07:04 — REGNUM Во время празднования Дня Якутска 11 сентября пострадала горожанка. На пожилую женщину упала рамка металлоискателя, сообщил телеграм-канал мэрии столицы республики.
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В горадминистрации об инциденте узнали 14 сентября, когда с заявлением обратились родственники якутянки. Женщине 66 лет, она получила травмы. В мэрии намерены установить виновных в случившемся.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября стеклянные двери выпали из проёма в результате порыва ветра в Якутске. Конструкция придавила человека.