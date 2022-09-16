Якутск, 16 сентября, 2022, 07:04 — ИА Регнум. Во время празднования Дня Якутска 11 сентября пострадала горожанка. На пожилую женщину упала рамка металлоискателя, сообщил телеграм-канал мэрии столицы республики.

Марина Каширская ИА REGNUM Рамки металлоискателей включат на время проведения массовых мероприятий

Читайте также: В Якутии появилась первая жертва сильного ветра

В горадминистрации об инциденте узнали 14 сентября, когда с заявлением обратились родственники якутянки. Женщине 66 лет, она получила травмы. В мэрии намерены установить виновных в случившемся.

«От имени Окружной администрации выражаем сожаление по данному происшествию, и желаем пострадавшей горожанке скорейшего выздоровления. Результаты проверки, по ее завершении, будут предоставлены пострадавшей стороне для принятия необходимых мер», — заверил глава Управы Сайсарского округа Якутска Владимир Слепцов.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября стеклянные двери выпали из проёма в результате порыва ветра в Якутске. Конструкция придавила человека.