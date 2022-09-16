Хабаровск, 16 сентября, 2022, 06:55 — ИА Регнум. Главный неонатолог Минздрава РФ, ректор Санкт-Петербургского государственного медицинского педиатрического университета, профессор Дмитрий Иванов высокого оценил качество медицинской помощи младенцам в Хабаровском крае, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Антон Федотов Палата для ухода за недоношенными младенцами

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Професор побывал в перинатальном центре им. профессора Постола в Хабаровске. Врачи обсудили сложные клинические случаи, планы по совершенствованию помощи роженицам и младенцам, развитие здравоохранения края.

Ежегодно в перинатальном центре проходит более 4 тыс. родов. Около 200-300 детей рождаются недоношенными, поэтому отделение реанимации — одно из самых высокотехнологичных.

«Для детей, которые рождаются с экстремально низкой массой тела порой требуется до 14 единиц одновременно работающей техники. У нас в центре был ребенок, который при рождении весил всего 470 грамм. Наши хирурги уникальны — успешно оперируют женщин с врастанием плаценты, удаляют миоматозные узлы без разрезов. Благодаря этому у них сохраняются репродуктивные функции и после восстановления они смогут беременеть. Более 50% операций у новорожденных делаются эндоскопическими методами. Мы гордимся каждым сотрудником нашего учреждения — при любых обстоятельствах они оказывает необходимый объем медицинской помощи младенцам и роженицам», — пояснил главный врач центра Юрий Бердаков.

Здесь же функционирует единственное в крае отделение реанимации для женщин, где проводится около 1300 процедур ЭКО в год.

«Перинатальный центр в Хабаровске я посещаю уже шестой раз и вижу, что медицинская организация динамично развивается. Многое изменилось в лучшую сторону — сюда направляются роженицы и дети, которым требуется помощь, не только со всего края, но и из соседних дальневосточных регионов. Специалисты наработали колоссальный опыт, модернизируется и оборудование», — сказал професор Иванов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области кардиохирурги спасли недоношенного новорождённого с множественными пороками сердца.