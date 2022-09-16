Тегеран, 16 сентября, 2022, 07:04 — ИА Регнум. Документ об обязательствах, которые позволяют Ирану быть членом Шанхайской организации сотрудничества, был подписан во время встречи министра иностранных дел ИранаХосейна Амир Абдоллахиана и генерального секретаря ШОСЧжан Минга. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 15 сентября.

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На встрече Амир Абдоллахиан заявил, что все документы, связанные с завершением процедуры членства Ирана в ШОС, уже одобрены членами кабинета министров страны и направлены в меджлис (парламент) для соблюдения юридических формальностей.

После подписания документа генеральный секретарь ШОС отметил: «Сегодня важный день для обеих сторон. Иран — мощная, стабильная и безопасная страна в регионе, и это чрезвычайно важно для нашей организации».

Минг охарактеризовал членство Ирана в организации как шаг по модернизации ШОС.

В связи с этим глава администрации президента ИранаГолам-Хосейн Эсмаили заявил, что министры иностранных дел Ирана и других государств-членов ШОС подпишут основной документ о членстве Исламской Республики.