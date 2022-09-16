Лондон, 16 сентября 2022, 06:48 — REGNUM В день государственных похорон королевы Великобритании Елизаветы II лондонский аэропорт Хитроу приостановит работу на полчаса — за четверть часа до объявления двух минут молчания в её память. Об этом 15 сентября сообщает администрация Хитроу.
После этого, прилёты и вылеты самолётов в Хитроу будут приостановлены ещё на два интервала по 35-40 минут, во время проведения траурной церемонии в часовне святого Георгия Виндзорского замка, где тело Елизавета II будет предано земле рядом с родителями, сестрой и супругом.
Всего из около 700 рейсов из Хитроу, запланированных авиакомпанией British Airways на 19 сентября, перевозчик отменил порядка 100 рейсов, чтобы шум двигателей авиалайнеров не мешал тожественной церемонии.
Внести изменения в расписание рейсов в этот день пришлось и другим авиакомпаниям.
Как сообщало ИА REGNUM, МИД России счёл «глубоко безнравственным» отказ Лондона приглашать российскую сторону на похороны королевы Елизаветы II, но всё же обратился к Соединённому Королевству с «глубокими соболезнованиями» в связи с её кончиной.
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