Лондон, 16 сентября, 2022, 06:48 — ИА Регнум. В день государственных похорон королевы Великобритании Елизаветы II лондонский аэропорт Хитроу приостановит работу на полчаса — за четверть часа до объявления двух минут молчания в её память. Об этом 15 сентября сообщает администрация Хитроу.

cedarjet201 Аэропорт Хитроу

После этого, прилёты и вылеты самолётов в Хитроу будут приостановлены ещё на два интервала по 35-40 минут, во время проведения траурной церемонии в часовне святого Георгия Виндзорского замка, где тело Елизавета II будет предано земле рядом с родителями, сестрой и супругом.

Всего из около 700 рейсов из Хитроу, запланированных авиакомпанией British Airways на 19 сентября, перевозчик отменил порядка 100 рейсов, чтобы шум двигателей авиалайнеров не мешал тожественной церемонии.

British Airways «В знак уважения к Её Величеству королеве Елизавете II в день государственных похорон мы уменьшили число вылетов из Хитроу, чтобы в определённые моменты в небе было тихо».

Внести изменения в расписание рейсов в этот день пришлось и другим авиакомпаниям.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД России счёл «глубоко безнравственным» отказ Лондона приглашать российскую сторону на похороны королевы Елизаветы II, но всё же обратился к Соединённому Королевству с «глубокими соболезнованиями» в связи с её кончиной.