Чурапчинский район, Якутия, 16 сентября, 2022, 06:48 — ИА Регнум. Археологи нашли в Чурапчинском районе Якутии кости мамонта. Ископаемые обнаружены при раскопках, сообщило ЯСИА. Уникальность находки в том, что на останках животного видны следы орудий древнего человека.

(сс) Evatutin Одна из жемчужин музея — жилище первобытного человека, построенное из костей мамонта

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Археологи предположили, что исследуемая ими территория раньше была местом охоты и забоя животных. Помимо останков мамонта там также найдены части тел шерстистого носорога и бизона. Ископаемые передали палеонтологам в отдел изучения мамонтовой фауны Академии наук республики.

Археологически ценные находки в Чурапчинском района обнаружили при создании проекта автодороги между населёнными пунктами Арылах и Кытанах в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии готовят место для выращивания первых мамонтов. Клонировать животных собирается компания Colossal Biosciences, первых клонированных животных ждёт Плейстоценовый парк республики.