Баткен, Киргизия, , 06:46 — REGNUM Власти Киргизии начали эвакуацию мирных жителей из районов на границе с Таджикистаном, где 16 сентября были обстреляны позиции киргизских пограничников. Об этом сообщили в администрации Баткенской области.

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Начата эвакуация мирных жителей из опасных районов», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пограничная служба Киргизии обвинила таджикских военных в совершении обстрелов на границе двух республик. В ведомстве утверждают, что со стороны Таджикистана сразу в нескольких местах велся огонь из стрелкового оружия, в том числе из пулеметов, и минометов.

Обстрелу подверглись участки границы в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо, Кум-Мазар, Орто-Боз, а также погранзаставы «Кок-Таш» и «Самаркандек».

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