Токио, , 06:46 — REGNUM SEGA официально отказалась от названия Yakuza, на Западе все новые игры франшизы будут выходить под торговой маркой Like A Dragon. Об этом 16 сентября сообщает портал Kotaku.

Yakuza: Like a Dragon Иван Шилов © ИА REGNUM

Журналисты обратили внимание, что все недавно анонсированные проекты компании не имеют в наименовании слова Yakuza. Они связались с представителями SEGA, которые подтвердили, что разработчик и издатель действительно отказался его использовать. Собеседник корреспондентов пояснил, что Like a Dragon «более точно соответствует японскому названию» студии Ryu Ga Gotoku (которое и переводится на английский, как Like a Dragon).

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Ryu Ga Gotoku анонсировала ремейк игры Like a Dragon: Ishin! , которая вышла в 2014 году в Японии на PlayStation 3 и PlayStation 4. Его релиз состоится в феврале 2023 года на ПК и консолях.

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